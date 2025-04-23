Девять школ и детских садов откроют в Подольске в 2025 году

Девять образовательных учреждений начнут работать в муниципалитете в 2025 году. Среди них как новостройки, так и обновленные после капитального ремонта объекты.

Самый масштабный проект — строительство школы в микрорайоне Климовск на 1100 мест — подходит к завершению. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию котельной и трехэтажного здания, в котором разместятся начальное и основное отделения, медицинский и пищевой блоки, актовый зал, административно-офисная зона и библиотечно-информационный центр. На территории школы обустроили беговые дорожки и футбольное поле, уложили асфальт и смонтировали ограждение.

Пристройка на 200 мест к школе № 29 готова на 34%. Здесь также появится новое спортивное ядро с футбольным полем, обновят школьную парковку и пешеходный тротуар к центральному входу.

В округе капитальное отремонтируют пять образовательных учреждений: второй корпус лицея № 5 на улице Февральская, академический корпус гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября, второй корпус школы № 20 на улице Победы, дошкольные отделения школы № 19 на улице Кирова, 60а, и школы № 24 на Красногвардейском бульваре, 21б.

Работы ведутся по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Школу на 500 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка» и детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» возводят за счет инвесторов.