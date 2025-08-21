Девять медиков в Ленинском округе получили жилищные сертификаты

С начала 2025 года трое врачей, столько же медицинских сестер, два фельдшера скорой помощи и одна акушерка получили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Им оплатят 50% от стоимости квартиры на первоначальной взнос, а оставшуюся сумму закроют в течение 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Я уже около 20 лет работаю в сфере здравоохранения Ленинского округа. Приехала сюда из Костромской области, где получила медицинское образование. Сначала трудоустроилась в детскую поликлинику в Видном, потом перешла в амбулаторию поселка Совхоза имени Ленина, где и работаю по сей день в кабинете участкового педиатра. Приобретать собственное жилье планирую в одной из новостроек. У меня двое детей: старший — уже взрослый, младшему три года. Уверена, что в новой квартире места хватит всем. Очень рада, что в Московской области так помогают работникам больниц», — рассказала медсестра Видновской клинической больницы Елена Савелова.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин лично вручил сертификат Елене Савеловой.

По условиям программы губернатора Андрея Воробьева за счет областного бюджета медикам компенсируют 50% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, а следующую сумму — в течение 10 лет. Сотрудник должен оплатить только проценты по ипотеке. Эти меры направлены на привлечение сотрудников в областную систему здравоохранения.

«Мы взяли „двушку“ в Видном. Постепенно будем делать ремонт под себя. Очень нравится расположение нашего дома. Он находится в черте города, но из окон нашей квартиры очень красивый вид на лес и нет шума от проезжающих машин. В новое жилье мы переехали с мужем Дмитрием, маленькой дочкой Евой и нашей кошкой Лолой», — поделилась фельдшер скорой помощи Ленинского округа Алина Смешная. Она, как и ее коллега по подстанции Татьяна Михеева, также получили сертификаты на льготу в 2025 году.