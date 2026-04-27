Девять бригад «Россетей» подключили к восстановлению ЛЭП в Клину

Специалистов «Россетей» подключили к восстановлению линий электропередач после снегопада и сильного ветра в городском округе Клин. На месте работают девять бригад, 27 специалистов и пять единиц техники, сообщил глава округа Василий Власов в телеграм-канале .

По его данным, по состоянию на 18:00 без света оставались 26 населенных пунктов, где проживают 779 человек. Перебои также затронули три котельные и три водозаборных узла.

Власти призвали жителей по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи. По словам главы округа, все службы делают необходимое для скорейшего восстановления электроснабжения.

Ночью с 26 на 27 апреля Подмосковье оказалось во власти непогоды. Сильный мокрый снег и порывы ветра до 25 метров в секунду вызвали налипание снега на провода, падение деревьев и обрывы линий электропередачи.