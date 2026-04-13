Промышленный девелопер представил нового маскота в Подмосковье

Девелопер промышленной недвижимости Industrial City объявил о запуске своего фирменного маскота — робота по имени Инду. По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, новый символ призван подчеркнуть стремление отрасли к цифровизации и роботизации, а также отразить союз технологий, городов и людей.

Инду задуман как дружелюбный персонаж, вдохновленный представлениями об искусственном интеллекте. Его миссия — нести технологии, которые могут улучшить жизнь людей.

Маскот будет участвовать в различных спортивных, культурных и образовательных проектах, привлекая внимание к идеям прогресса. В этом году Инду уже стал талисманом Международных соревнований по карате-кекусинкай «Кубок наций».

Кроме того, с участием Инду уже снят анимационный сериал, который можно посмотреть по ссылке. В этом формате робот будет рассказывать юным слушателям о технологиях, дружбе, развитии и будущем. Проект реализован с использованием современных технологий, включая элементы ИИ-продакшена.

Для поиска площадки для реализации инвестпроекта в Московской области можно воспользоваться инвестиционной картой региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.