Детскую школу искусств в Люберцах капитально отремонтируют к осени 2025 года

В Детской школе искусств № 1 в Люберцах подрядчик приступил к внутренней отделке помещений, утеплению фасада и монтажу слаботочных систем. Готовность объекта превысила 60%, а полностью открыть учреждение планируют к осени 2025 года.

Детская школа искусств в Люберцах вошла в государственную программу в 2024 году.

«Здание, где на данный момент располагается Детская школа искусств № 1, было построено в 1938 году, капитальный ремонт здесь не проводился», — сообщил председатель Комитета по культуре городского округа Люберцы Илья Рожников.

Готовность объекта превысила 60%. В учреждении обустроят комфортные зоны ожидания, установят новую мебель, оборудуют актовый зал и благоустроят территорию.

«На сегодня в ДШИ обучаются свыше 500 человек по семи программам: народное отделение, оркестровое, вокальное, фортепианное, хоровое, теоретическое и художественное. На время капитального ремонта дети были переведены в другие корпуса школы: на улице Кирова, 49 и по адресу 3-е Почтовое отделение, 30», — сообщила директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Открытие обновленной школы планируется осенью текущего года.