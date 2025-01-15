Детскую школу искусств в Дубне капитально отремонтируют в 2025 году

Работы начались в здании, построенном около 70 лет назад на улице Флерова. Детей, которые занимались здесь музыкой, изобразительным искусством и другими видами творчества, временно перевели в другие помещения.

В ходе капитального ремонта деревянные перекрытия заменят железобетонными конструкциями, обновят внутреннюю отделку помещений, крышу, полы, окна и инженерные коммуникации. Для учреждения также закупят часть оборудования. Глава муниципалитета Максим Тихомиров пообещал, что исторический вид здания будет сохранен.

Областные и местные депутаты, а также команда руководителя городского округа оценили ход работ по капитальному ремонту и были удовлетворены качеством и темпами процесса. Завершить все работы планируют к началу следующего учебного года.

Директор детской школы искусств Татьяна Дементьева назвала ремонт большим счастьем для всего коллектива учебного заведения. «Это историческое здание, здесь столько побывало музыкантов, и когда оно обретет новый облик, красивый и замечательный, мы будем счастливы сюда вернуться», — сказала она.