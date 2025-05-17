Детскую школу искусств в Дубне капитально отремонтируют к 1 сентября

В Дубне продолжается капитальный ремонт Детской школы искусств. Подрядчик уже завершил утепление фасада и приступил к штукатурным работам. Еще одна бригада монтирует кровлю из металлочерепицы.
Жители попросили сохранить исторический облик Детской школы искусств. Здание построили в марте 1956. Оно старше муниципалитета на несколько месяцев, так как Дубна получила статус города только в июле.
Подрядчик заметно продвинулся. Он провел инженерные сети, оштукатурил стены в учебных классах. Следующий этап — покраска.
В рамках капитального ремонта в старой части здания, где расположены административные кабинеты, деревянные перекрытия заменят на железобетонные. Во всем здании установят новые окна, освещение и теплоизоляцию.
«Подрядчик работает в графике, отставаний нет. На строительной площадке — порядок. Продолжаем контролировать ремонт этого важного социального объекта», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
Капитальный ремонт начался в конце 2024 года. Его проводят в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Объект откроют к началу учебного года.
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