Детскую школу искусств в Чехове реконструируют к 2025 году

Чеховская детская школа искусств анонсировала масштабные изменения, которые будут реализованы в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект будет финансироваться из бюджета Московской области, а завершение работ запланировано на 2025 год.

Сейчас в основном здании трудятся 34 педагога и четыре концертмейстера, обучая 910 студентов. Из них 703 человека получают образование на бюджетной основе, а 207 — на внебюджетной. Учебный процесс охватывает широкий спектр направлений: от фортепиано и народных инструментов до живописи и хореографии. В частности, 454 студента обучаются по предпрофессиональным программам, а 456 — по общеразвивающим.

Во время капитального ремонта занятия будут проводиться в помещениях ДК «Дружба», лицее № 4 и гимназии № 7.

Административно-управленческий персонал временно разместится в Центральной детской библиотеке и Венюковском отделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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