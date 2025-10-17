Детскую школу искусств открыли после капремонта в Дубне

Торжественная церемония открытия Дубненской детской школы искусств после проведенного капремонта началась с экскурсии по классам. За девять месяцев здание изменилось и внутри, и снаружи — более тысячи ребят вернулись за музыкальные инструменты и мольберты в родные кабинеты, которые не узнать.

Поздравить воспитанников пришли почетные гости, среди них — министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Дубны Максим Тихомиров.

«Святослав Рихтер, Эмиль Гилес, многие другие великие музыканты выходили на эту сцен, и очень важно, что традиции продолжаются. На эту сцену выходят музыканты, дети, дают концерты, только в условиях, которые уже — стандарт для Московской области», — сказал Василий Кузнецов.

Открытие отметили праздничным концертом в новом концертном зале — его утеплили, смонтировали акустические панели. И родители, и дети оценили, что в школе стало уютнее и комфортнее.

Работы в здании провели по решению и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Следующим в наукограде капитально отремонтируют корпус хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».