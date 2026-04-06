Детскую школу искусств № 3 в Люберцах откроют после капитального ремонта в 2026 году

Как сообщил глава округа Владимир Волков, специалисты уже усилили оконные и дверные проемы пристроек, в настоящее время ведутся работы по устройству стропильной системы, а также монтажу перекрытия первого этажа в пристройке. В ближайшее время строители приступят к замене инженерных сетей.

В рамках капитального ремонта будет полностью обновлен фасад здания, заменены все инженерные коммуникации и кровля, отремонтирована входная группа, выполнена внутренняя отделка помещений, закуплена новая мебель и современное оборудование. Также благоустроят территорию, прилегающую к зданию школы искусств.

Открытие обновленной Детской школы искусств № 3 запланировано на 2026 год.

Напомним, что в 2025 году после капитального ремонта была открыта Детская школа искусств № 1 на улице Кирова в Люберцах.