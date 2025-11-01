Детскую школу искусств № 3 в Люберцах капитально отремонтируют в 2026 году

Фото: Министерство строительного комплекса МО

В поселке Вуги городского округа Люберцы стартовал капитальный ремонт детской школы искусств № 3. Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

Здание площадью  637 квадратных метров  полностью обновят: отремонтируют фасад, кровлю и внутренние помещения, заменят инженерные сети, окна, двери и сантехнику. Также установят новую мебель и оборудование, а территорию вокруг школы благоустроят.

Завершить все работы планируют в  2026 году. В Минстройкомплекса Подмосковья уточнили, что ремонт проводят по государственной программе обновления социальной инфраструктуры региона и нацпроекту «Семья».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте