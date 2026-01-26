Детскую школу искусств № 3 в Люберцах капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт детской школы искусств № 3 в поселке Вуги продолжается. Там обновят фасад, коммуникации, радиаторы, окна и двери. Завершить работы планируют к сентябрю.

Как сообщили в областном министерстве строительного комплекса, сейчас подрядчик ведет демонтажные и отделочные работы.

Площадь здания составляет 637 квадратных метров. В ходе ремонта там обновят фасад, инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери, а также кровлю. Кроме того там установят современное оборудование и комфортную мебель. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».