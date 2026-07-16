Детскую школу искусств № 3 отремонтируют в Люберцах до конца 2026 года

Здание 1954 года постройки признали аварийным семь лет назад, но уже скоро обновленная школа примет юных воспитанников. Сейчас на объекте завершены демонтажные работы, строители укрепляют перекрытия полов и оконные проемы.

В рамках капитального ремонта обновят фасад, входную группу, инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку, кровельные работы, заменят мебель и оборудование. На территории школы запланировано благоустройство.

Глава округа Владимир Волков отметил, что жители просили губернатора дать объекту вторую жизнь, и по поручению Андрея Воробьева школа вошла в государственную программу.

За последние три года в Люберцах уже отремонтировали и открыли 15 учреждений культуры. Среди них — Детская школа искусств № 1, Центральная библиотека имени Есенина, Центральная детская библиотека «Бригантина», дворец культуры «Энергетик» в Дзержинском и два новых культурно-досуговых центра.