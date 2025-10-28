Детскую школу искусств № 1 капитально отремонтировали в Люберцах

Детскую школу искусств № 1 открыли после капремонта в Люберцах. Там обустроили концертный зал, установили новую технику и мебель.

Здание построили в 1938 году. Там обновили коммуникации, кровлю, фасад, установили современные системы охраны и пожарной сигнализации, а также создали безбарьерную среду.

В учреждении появился собственный концертный зал, а на территории провели благоустройство — заменили ограждения, освещение, уложили тротуары.

«Капремонт детской школы искусств в Люберцах — это важный шаг в создании современной, комфортной и безопасной среды для творческого развития наших детей. Мы не просто обновили здание, а оснастили его всей необходимым, чтобы школа служила долгие годы и радовала учителей и учеников», — сказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.

Учреждение также получило 23 новых музыкальных инструмента. Это фортепиано, рояль, гитары и многое другое.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».