Детскую школу искусств капитально отремонтировали в Королеве

В Королеве завершили капитальный ремонт Детской школы искусств — старейшего учреждения дополнительного образования в Подмосковье. ДШИ открыли в 1957 году, а с 1982 года она расположилась в здании на Октябрьской улице — в историческом центре города.

Масштабная реконструкция прошла впервые за 40 лет. Здесь капитально отремонтировали и утеплили фасад и кровлю, заменили окна, двери и инженерные сети, установили индивидуальный тепловой пункт, обновили все внутренние помещения, сохранив акустику залов, а также оборудовали современную пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения.

В школе обустроены 38 учебных кабинетов, четыре аудитории, классы для хора, оркестра, ансамбля и уроков ритмики, два актовых зала на 86 и 120 мест. В помещениях установили современную мебель и оборудование, интерактивные панели, звуковую и световую технику.

«Детская школа искусств является одним из ключевых культурных центров города Королева, и подобные инвестиции, направленные на создание комфортных условий для творческого развития юных талантов, станут прекрасной основой для дальнейших успехов и достижений наших учеников, помогут раскрыть потенциал любого начинающего музыканта и художника», — отметил глава Королева, секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Трифонов.

Для учеников закупили музыкальные инструменты — пять роялей и 16 пианино, 11 баянов и 11 аккордеонов.

В школе работают 70 педагогов, более 850 детей обучаются на отделениях фортепиано, народных, духовых, ударных и струнных инструментов, академического и эстрадного пения, живописи, раннего эстетического развития. Благодаря реконструкции впервые открыли класс эстрадного инструментального музицирования, готовится к запуску курс мультипликации, а в ближайших планах — создание студии звукорежиссуры.