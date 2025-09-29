Детскую поликлинику отремонтируют в Жуковском

В Жуковском готовится масштабная реконструкция детской поликлиники, расположенной на улице Дзержинского. Глава округа Андроник Пак посетил здание поликлиники, чтобы оценить ход текущих работ по обновлению и убедиться в соблюдении сроков.

По итогам инспекции градоначальник поделился информацией о текущем состоянии объекта и планах по завершению капитального ремонта. На данный момент в здании поликлиники полностью завершены демонтажные работы, подготовившие площадку для дальнейших строительных этапов.

«В ходе осмотра объекта я дал поручение подрядной организации в кратчайшие сроки предоставить детальный график производственных работ, а также обеспечить оперативный вывоз демонтированных окон и завершение работ по закрытию теплового контура здания», — отметил Андроник Пак.

Общая площадь, подлежащая капитальному ремонту, составляет 4,3 тысячи квадратных метров. После завершения реконструкции в здании, помимо детской поликлиники, будут размещены детский стационар и клинико-диагностический центр. Согласно информации, предоставленной главой округа, завершение масштабного обновления медицинского учреждения запланировано на 2027 год.