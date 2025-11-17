Детскую поликлинику открыли на Интернациональной улице в Шатуре после ремонта

Масштабное обновление прошло в поликлинике Шатуры. Специалисты привели в порядок помещения площадью более 600 квадратных метров.

Ремонт шел целый год. Рабочие установили новые двери, сантехнику, линолеум, обновили плитку и входную группу.

«Изменился внешний вид нашего отделения: все у нас теперь тут светло и красиво, и у каждого доктора отдельный личный кабинет, в котором он будет вести прием», — сказала исполняющая обязанности заведующей детским поликлиническим отделением № 1 Христина Ермачкова.

Учреждение рассчитано на 170 посещений в смену. К нему прикреплены более 6,5 тысячи детей Шатуры.

Здесь работают прививочный, процедурный, физио- и массажный кабинеты, кабинет неотложной помощи с отдельным входом. Кроме того, активисты партии «Единая Россия» подарили поликлинике оборудованный игровой уголок.

Отметим, что ремонт провели в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».