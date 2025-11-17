Детскую поликлинику на Интернациональной улице в Шатуре открыли после капремонта

Детскую поликлинику № 1 отремонтировали в Шатуре. Она рассчитана на 170 посещений в смену. Всего там будут получать помощь почти семь тысяч детей.

Как рассказали в региональном Минздраве, в помещениях поликлиники провели внутреннюю отделку, заменили окна и двери, установили новую навигацию и оборудовали игровую зону.

«Важно создавать комфортные условия для работы медицинских специалистов и пребывания пациентов в наших медучреждениях. Ранее в Шатуре открылась взрослая поликлиника после капремонта», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максима Забелина.

В поликлинике пациентов принимают педиатры, работают кабинеты неотложной помощи, здорового ребенка, прививочный и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ оборудовали отдельный вход.

Записаться на прием можно по телефону 122, а также через информат, портал «Здоровье» и Telegram-канал.