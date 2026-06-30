Детскую поликлинику на 220 мест построят в Звенигороде весной 2027 года

Работы стартовали в первом квартале 2026 года. Подрядчик уже завершил разработку котлована и заливку фундаментной плиты.

Сейчас ведутся монолитные работы по вертикальной части подземного этажа. Частично начато бетонирование конструкций первого этажа. Также планируется переход к кладке подземного уровня. Сегодня на строительной площадке задействованы 35 рабочих, три инженерно-технических специалиста и две единицы техники.

Проект предусматривает здание на территории Одинцовского городского округа площадью более пяти тысяч квадратных метров с подземным уровнем и четырьмя надземными этажами. Будущее медицинское учреждение проектируется как комплексный центр детского здоровья.

Здесь разместят кабинеты неотложной помощи, инфекционное и педиатрическое отделения, а также диагностические блоки, включая рентген и функциональную диагностику.