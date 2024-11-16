Детскую площадку в парке «Тайнинский» установят в Мытищах до конца ноября

Координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и депутат Алексей Гущук проверили установку детской площадки в парке «Тайнинский». Все работы планируют завершить до 23 ноября 2024 года.

Проверки проводят для того, чтобы проконтролировать работы и вовремя сдать объект по всем стандартам.

Рабочие укладывают резиновое покрытие и монтируют малые архитектурные формы.

«В ходе проверки нарушений не выявлено. Работы идут согласно графику», — сказал Андрей Гореликов.

Уже этой зимой дети будут играть на новой площадке.

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