Детскую площадку в парке «Тайнинский» установят в Мытищах до конца ноября

Координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и депутат Алексей Гущук проверили установку детской площадки в парке «Тайнинский». Все работы планируют завершить до 23 ноября 2024 года.
Проверки проводят для того, чтобы проконтролировать работы и вовремя сдать объект по всем стандартам.
Рабочие укладывают резиновое покрытие и монтируют малые архитектурные формы.
«В ходе проверки нарушений не выявлено. Работы идут согласно графику», — сказал Андрей Гореликов.
Уже этой зимой дети будут играть на новой площадке.