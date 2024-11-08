Детскую площадку в деревне Коледино отремонтируют по просьбе жителей

Евгений Градсков осмотрел дороги и качество их уборки, а также проконтролировал вывоз мусора. В результате осмотра замечаний сделано не было.

Местные жители ранее обратились в администрацию муниципалитета с просьбой отремонтировать детскую площадку. Территория будет включена в программу модернизации площадок, соответствующие документы отправлены в профильный комитет.

Активисты также попросили заместителя главы округа возобновить работу магазина в пустующем здании напротив дома № 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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