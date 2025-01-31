Детскую площадку в Борисовке приведут в порядок в Мытищах

Соответствующее поручение дали сотрудники администрации на еженедельном обходе дворов. По просьбе жителей дома № 28а убрали мусор на газонах.

Заместитель главы Мытищ Олег Сотник с руководителями управления жилищно-коммунального хозяйства, сотрудниками «Леспаркхоза» и управляющей компании встретились с местными жителями. Администрация дала поручение определить организацию, ответственную за ремонт ям вокруг дома. Сделать это нужно до 13 февраля.

Подобные обходы проходят каждую неделю, чтобы при общении с жителями выявить и решить первостепенные проблемы. Проверили на этой неделе Олимпийский и Новомытищинский проспекты, Заречную, Бакунинскую, Сукромка, 1-ю Пролетарскую и Ярославское шоссе.

Такие встречи вовлекают граждан в управление своим райном и направлены на эффективное взаимодействие с местными властями.