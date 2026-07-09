Детскую площадку у ТЦ «Весна» обновили в Наро-Фоминске

Благоустройству общественного пространства в Наро-Фоминском округе уделяют большое внимание. Важно не только открывать новые игровые зоны, но и следить за состоянием недавно установленных.

Детскую площадку у торгового центра «Весна» жители давно просили привести в порядок, и их услышали. Старую игровую зону снесли и полностью перестроили. Использовали только современные и безопасные материалы. На открытие новой площадки приехали местные чиновники. Они напомнили детям, что место для игр нужно беречь.

На большом пространстве установлены новые горки, качели, лавочки, спортивные уголки и безопасное покрытие — последнее оказалось самым важным пунктом для одобрения игровой зоны родителями.