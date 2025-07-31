Детскую площадку привели в порядок в селе Марфино в Мытищах

Работники «Технического управления Федоскино» в рамках плановых мероприятий облагораживают территории населенных пунктов. Одним из примеров стало преображение детской площадки в мытищинском селе Марфино на Санаторной улице.

Специалисты выполнили косметический ремонт игровой зоны, а также установили там новые элементы. Это сделало площадку более привлекательной и безопасной для юных жителей села.

Летом сотрудники коммунальных служб занимаются покосом травы, выпиловкой сухостойных деревьев, а также ремонтом и покраской малых архитектурных форм во дворах, элементов на детских и спортивных площадках. Благодаря усилиям рабочих, игровая зона в селе Марфино обрела новую жизнь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.