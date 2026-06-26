Детскую площадку построят в деревне Акишево Наро-Фоминского округа

В населенном пункте началась подготовка участка под новую детскую игровую зону площадью 200 квадратных метров. Это долгожданное событие для местных семей, а завершить работы планируют до октября.

Изначально площадку планировали разместить на другом участке, но, прислушавшись к опасениям жителей по поводу соседства с пасекой, администрация скорректировала место строительства. Новое расположение обеспечит комфорт и безопасность для детей и исключит неудобства для владельцев пасеки.

Сейчас специалисты готовят территорию: окашивают траву, выравнивают грунт и формируют основание для укладки покрытия. На площадке появится современное резиновое покрытие — оно износостойкое, устойчивое к перепадам температур и снижает риск травм при падениях. После завершения подготовительных работ начинается монтаж игровых элементов: качелей, горок и комплексов для лазания для детей разных возрастов.

Пространство спроектировано так, чтобы быть интересным и полезным — игровые элементы будут развивать координацию, ловкость и командные навыки. Проект находится на контроле администрации, а жители могут следить за ходом работ.