Детскую площадку обустроили в микрорайоне Климовск в Подольске

Теперь лето у маленьких жителей Западной улицы будет проходить еще веселее и энергичнее. Во дворе дома № 12 появилась новая игровая площадка

Начальник отдела благоустройства администрации Подольска Анастасия Морякова рассказала, что площадка установлена в рамках программы «Формирование комфортной современной городской среды». Детям есть где разгуляться — общая площадь игрового комплекса составляет 200 квадратных метров. Есть качели и другие игровые элементы, уложено безопасное резиновое покрытие

Оборудование изготовила подольская компания. Председатель окружного совета депутатов Алексей Никулин отметил качество и ту скорость, с которой производитель заменяет игровые элементы, если с ними что-то происходит.

«Гуляем здесь каждый день и даже не по одному разу. Безумно, конечно, рады, что у нас открывается такая прекрасная детская площадка. Есть где детям разных возрастов погулять и чем позаниматься», — поделилась впечатлениями многодетная мать Татьяна Васина.

Модернизация площадок в городском округе продолжается. За сезон успеют обновить порядка 20 объектов.