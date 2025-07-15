Детскую площадку обустроили в микрорайоне Климовск в Подольске

Теперь лето у маленьких жителей Западной улицы будет проходить еще веселее и энергичнее. Во дворе дома № 12 появилась новая игровая площадка
Начальник отдела благоустройства администрации Подольска Анастасия Морякова рассказала, что площадка установлена в рамках программы «Формирование комфортной современной городской среды». Детям есть где разгуляться — общая площадь игрового комплекса составляет 200 квадратных метров. Есть качели и другие игровые элементы, уложено безопасное резиновое покрытие
Оборудование изготовила подольская компания. Председатель окружного совета депутатов Алексей Никулин отметил качество и ту скорость, с которой производитель заменяет игровые элементы, если с ними что-то происходит.
«Гуляем здесь каждый день и даже не по одному разу. Безумно, конечно, рады, что у нас открывается такая прекрасная детская площадка. Есть где детям разных возрастов погулять и чем позаниматься», — поделилась впечатлениями многодетная мать Татьяна Васина.
Модернизация площадок в городском округе продолжается. За сезон успеют обновить порядка 20 объектов.
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