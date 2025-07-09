Детскую площадку обновили по просьбам жителей в Мытищах

Детская площадка в населенном пункте Никульское давно требовала обновления, об этом просили и жители деревни. Заменой игровой зоны занялись сотрудники территориального управления «Пироговский». Детям установили современный комплекс, включающий горки разной высоты, канаты и лестницы разной сложности. Помимо этого на площадке разместили карусель с креплениями, которая подходит для катания даже самым маленьким посетителям.

Большое значение при выборе конструкций уделили качеству используемых материалов и экологичности. Жители деревни Никульское довольны, ведь теперь прогулки станут веселее и интереснее, а самое главное — комплекс рассчитан на разный возраст, так что играть здесь могут все — от малышей до детей школьного возраста.