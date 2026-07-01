Детскую площадку на улице Шибанкова благоустроили в Наро-Фоминске

Обновление игровой площадки завершили во дворе дома № 75 на улице Шибанкова. Современное пространство для активного отдыха уже готово принимать маленьких жителей Наро-Фоминска.

Особое внимание при благоустройстве уделили безопасности и комфорту детей. Специалисты установили новое оборудование: качели с безопасными креплениями, горки, карусели и многофункциональные игровые комплексы, рассчитанные на детей разных возрастов. На площадке уложили бесшовное покрытие из резиновой крошки, которое снижает риск травм при падениях. Кроме того, обновили малые архитектурные формы и оборудовали удобные места для отдыха родителей.

Все элементы площадки проверены на соответствие требованиям прочности и безопасности.

Работы по благоустройству выполнены в рамках региональной программы комплексного развития дворовых территорий Московской области.