Детскую площадку на Новом бульваре обновят в Долгопрудном

Во дворе дома № 15 начались работы по обновлению детской игровой зоны. Старое оборудование, установленное еще в 2008 году, пришло в негодность.

Сейчас на площадке уже сняли изношенное резиновое покрытие и демонтировали старые малые архитектурные формы. В ближайшее время здесь появится современный игровой и спортивно-игровой комплексы, качалки, качели, фигуры для лазания, песочница, лавочки и урны. Также проектом предусмотрены газонное ограждение, освещение и видеонаблюдение. Завершить работы планируют к 10 августа.

Помимо этого, в Долгопрудном ведется обустройство детской площадки на улице Лизы Чайкиной и большой спортивной площадки в микрорайоне Павельцево на улице Нефтяников.

Аналогичные работы запланированы еще по шести адресам: на Молодежной улице (дом № 8), Корабельной улице (дом № 1) и на улице Академика Лаврентьева (дома № 23, 25, 27 и 29).