Детскую музыкальную школу № 2 в Люберцах отремонтируют к сентябрю

В главном здании детской музыкальной школы № 2 в городском округе Люберцы начались подготовительные работы перед ремонтом второго этажа. В прошлом году на первом этаже уже был проведен косметический ремонт: обновлены коридор и гардероб, а стены украшены тематическими рисунками.

По словам директора школы, заслуженной артистки Московской области Татьяны Матвеевой, в ходе ремонта планируется заменить напольное покрытие, покрасить стены и потолки в учебных кабинетах и коридоре, а также обновить освещение, плитку в санузлах и установить новые двери.

«Продолжим музыкальную тему в оформлении второго этажа. Улучшение материально-технической базы музыкальных школ и школ искусств округа очень важно для имиджа и привлекательности образования в области культуры, это способствует разностороннему развитию личности подрастающего поколения», — отметила Татьяна Матвеева.

Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года.