Детскую музыкальную школу № 2 в Люберцах отремонтируют к сентябрю
В главном здании детской музыкальной школы № 2 в городском округе Люберцы начались подготовительные работы перед ремонтом второго этажа. В прошлом году на первом этаже уже был проведен косметический ремонт: обновлены коридор и гардероб, а стены украшены тематическими рисунками.
По словам директора школы, заслуженной артистки Московской области Татьяны Матвеевой, в ходе ремонта планируется заменить напольное покрытие, покрасить стены и потолки в учебных кабинетах и коридоре, а также обновить освещение, плитку в санузлах и установить новые двери.
«Продолжим музыкальную тему в оформлении второго этажа. Улучшение материально-технической базы музыкальных школ и школ искусств округа очень важно для имиджа и привлекательности образования в области культуры, это способствует разностороннему развитию личности подрастающего поколения», — отметила Татьяна Матвеева.
Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года.
Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» в этом году школе № 2 будут приобретены новые музыкальные инструменты — балалайки, домры, гитары, кларнеты, ударные установки, рояль, пианино, а также методические материалы, мебель и оборудование для учебного процесса.
Аналогичное оснащение получит детская школа искусств № 4, где установят два акустических рояля, четыре акустических пианино и народные инструменты.