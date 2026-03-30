Детскую больницу в Люберцах капитально отремонтируют к 2027 году

Стационар № 2 Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах капитально отремонтируют в следующем году. На время работ учреждение продолжит принимать пациентов.

Работы на площадке уже стартовали, их общая готовность — 41%. Ремонт ведут под контролем специалистов технадзора.

Здание построили более 40 лет назад. Сейчас там оказывают полный спектр медицинской помощи детям от рождения до 14 лет.

«Сложность ремонта в том, что работы ведутся без остановки приема — одна часть учреждения функционирует в штатном режиме, пока в другой идут масштабные преобразования», — объяснили в министерстве.

Ежедневно на площадке трудятся более 70 специалистов. Полностью работы завершат в следующем году.