Детскому саду № 11 в Волоколамске исполнилось 50 лет

Представители администрации Волоколамского округа, благочиния и муниципальные депутаты поздравили коллектив, ветеранов труда и воспитанников.

«Уже полвека двери этого учреждения открыты для самых дорогих нам людей — детей. За это время здесь выросли сотни ребят, которые получили качественное образование и стали профессионалами в разных сферах. Благодарю весь коллектив — как ветеранов, так и нынешних сотрудников. Они с любовью и преданностью создают атмосферу тепла, заботы и безопасности для наших детей», — сказала исполняющий обязанности заместителя главы Волоколамского муниципального округа Елена Александровна Медведкова.

Ветеранам педагогического труда и отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Слова благодарности прозвучали в адрес воспитателей, которые проработали здесь более 30 лет.

Воспитанники подготовили для гостей праздничный концерт. Также показатели трогательный фильм, созданный на основе фотографий из архива детского сада.

Праздничное мероприятие завершилось общей фотографией и песней.