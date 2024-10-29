Детской школе искусств № 1 в Мытищах исполнилось 65 лет

Коллектив школы искусств № 1 из Мытищ принимал поздравления от властей округа и коллег из разных учреждений и городов. Воспитанники подготовили концертные номера для гостей.

Поздравить коллектив с важной датой пришла заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Нескольким педагогам вручили награды за трудовые достижения, а коллектив детской школы искусств № 1 наградили памятной плакеткой главы муниципалитета за самоотверженный труд и любовь к воспитанникам.

Воспитанники школы представили гостям творческие номера. Коллег поздравили и гости из других учреждений округа и других городов.

Отметим, что это старейшее образовательное учреждение культуры в Мытищах. Оно основано в 1959 году, а в 1993 году ей присвоили статус школы искусств.

Школа расположена в помещении, которое получила в 2005 году. Дополнительное образование в области искусств на инструментальном и хореографическом отделениях получили за годы работы более двух тысяч учащихся.

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