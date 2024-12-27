Новогодний спектакль для детей показали в доме культуры Богородского округа

Творческий коллектив сельского Дома культуры «Ямкино» Богородского городского округа подготовил праздничное представление для детей «Незнайка и его друзья спасают Новый год». Премьера прошла накануне Нового года.

Творческая команда Дома культуры «Ямкино» рассказала волшебную историю Незнайки, который отправляется в захватывающее путешествие, чтобы найти Дедушку Мороза и спасти Новый год. В этом приключении ему помогали лучшие друзья: Ромашка, Краска и Мушка.

Представление покорило сердца как малышей, так и взрослых. Дети с удовольствием следили за приключениями любимых героев, погружаясь в атмосферу праздничной сказки, а взрослые наслаждались прекрасным музыкальным и хореографическим сопровождением.

Помимо самого спектакля, детей ждали веселые конкурсы и игры в фойе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а еще снежно-вьюжная бумажная дискотека. Участники социальной елки получили подарки от главы Богородского округа, депутатов и предпринимателей округа.