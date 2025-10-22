Детское поликлиническое отделение на улице Чистякова отремонтируют в Одинцове

Сейчас педиатры принимают детей по адресу Кутузовская, 35. Запись на прием осуществляется через региональный портал госуслуг. Прием анализов проводят с 08:00 до 10:00, анализ крови можно сдать по предварительной записи, а забор соскобов на энтеробиоз осуществляют с 08:00 до 09:00.

Прививочный кабинет принимает пациентов с 11:00 до 18:00. Ультразвуковое исследование можно пройти в Немчиновской амбулатории по адресу улица Агрохимиков, 2, но только по направлению от педиатра. Что касается стоматологической помощи — дети могут обратиться в Немчиновский фельдшерско-акушерский пункт, который работает в понедельник и пятницу с 08:00 до 15:00, или в амбулаторию в Заречье на Заречной улице, 14, где прием осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00. В случае острой зубной боли рекомендуется посетить Зареченскую амбулаторию.