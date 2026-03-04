Детское отделение МОЦОМД в Люберцах капитально отремонтируют

Капитальный ремонт областного центра охраны материнства и детства продолжается в Люберцах. Там обновят коммуникации, лифты и проведут отделочные работы.

Работы в здании на Октябрьском проспекте идут в активном темпе. Готовность уже превысила 40%, рассказали в региональном Минстрое.

«В настоящее время на объекте работают 75 человек. Строители ведут работы отделочные и общестроительные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций и лифтов, обустраивают системы медицинских газов», — сообщили в ведомстве.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Работы ведут поэтапно. Первую очередь завершат в 2026 году, а полностью проект реализуют в 2027 году.