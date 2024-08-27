Детский врач Заурбек Газаев пополнил штат больницы в Лобне

Специалист прошел ординатуру в Ростовском государственном медицинском университете по специальности «Урология». Общий стаж врача составляет 16 лет.

Заурбек Газаев активно участвует в профессиональных сообществах, посещает Московские урологические школы и конгрессы Российского общества урологов, а также мероприятия, посвященные «Мужскому здоровью».

«Детский уролог-андролог — это врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний мочеполовой системы. Если у вашего ребенка есть жалобы на боли в животе, трудности с мочеиспусканием, изменения в моче, отеки или выявленные аномалии развития мочеполовой системы, не стесняйтесь обращаться за помощью», — отметил Заурбек Газаев.

Записаться на прием к специалисту можно через портал «Госуслуги», региональный портал медицинских услуг, а также по телефону кол-центра 122 и через инфомат в поликлинике.

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