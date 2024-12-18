Детский турнир по стрельбе из пневматической винтовки прошел в Мытищах

На стадионе «Торпедо» в Мытищах состоялись увлекательные соревнования для юных спортсменов 2009–2014 годов рождения. Организатором мероприятия выступил отдел спортивно-массовых мероприятий Центра физической культуры и спорта «Мытищи». Ребята соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе и интерхоккее.

Несмотря на обильный снегопад, который накрыл город, юные участники с энтузиазмом продемонстрировали свои спортивные навыки. В теплом помещении стадиона прошли состязания по стрельбе и дартсу. Победителями в стрельбе стали Игорь Трифонов, Андрей Воеводин и Дмитрий Василенко, показавшие отличные результаты. В дартсе лучшими оказались Владислав Королев, Александр Канцеров и Андрей Воеводин, который завоевал сразу два золота.

Не испугавшись сложных погодных условий, ребята вышли на хоккейную площадку для игры в интерхоккей — увлекательную зимнюю разновидность хоккея с мячом. Снежная погода лишь добавила азарта, а итогом напряженной игры стала справедливая ничья, оставившая всех участников довольными.

Соревнования подарили детям массу положительных эмоций и заряд энергии. Никто не остался без наград — каждый участник получил памятные призы и теплые слова благодарности за участие.