Детский турнир по корнхолу прошел в Серпухове

На детской площадке по адресу Московское шоссе, 43 в Серпухове прошел увлекательный турнир по корнхолу, организованный Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» в рамках проекта «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!». Площадка превратилась в место спортивного азарта и дружеского соперничества.

В соревнованиях приняли участие ребята из Серпухова, которые были разделены на две возрастные группы. Каждый участник получил по 10 попыток, чтобы проявить меткость и ловкость, забрасывая мешочки с кукурузой в отверстия на игровой доске.

Турнир прошел в теплой и поддерживающей атмосфере: дети подбадривали друг друга, показывая командный дух и желание победить. Лучшие игроки были отмечены медалями и сладкими призами, что стало дополнительной мотивацией к занятиям спортом и активному отдыху.

«Мы рады видеть, как наши инициативы находят отклик у жителей Серпухова. Корнхол — это отличный способ провести время на свежем воздухе, развить моторику и координацию движений, а также просто повеселиться в компании друзей. Проект „А у нас во дворе — Здоровое Отечество!“ направлен на то, чтобы сделать наши дворы местом, где каждый может найти себе занятие по душе и вести здоровый образ жизни», — отметил куратор проекта, активист движения «Здоровое Отечество» Андрей Кобыленко.

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» приглашает всех желающих присоединиться к проекту. Чтобы подобные турниры и мастер-классы прошли во дворе вашего дома, обращайтесь к куратору Андрею Кобыленко по телефону +7 (916) 406-81-53.