Детский турнир по футболу прошел в манеже центра «Метеор» в Балашихе

В манеже футбольного центра «Метеор» в Балашихе состоялся детский турнир по футболу, организованный в рамках партпроекта «Детский спорт». В соревнованиях приняли участие 16 команд.

Координатор партийного проекта «Детский спорт» Евгений Николаев открыл соревнования, обратившись с приветственным словом к собравшимся. Он отметил, что спорт способствует не только физическому развитию, но воспитывает характер, волю к победе и учит игроков работать в команде. Николаев пожелал участникам проявить лучшие качества, показать красивую игру и получить удовольствие от футбола.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. В рамках этого проекта в Балашихе реконструируют физкультурно-оздоровительные комплексы, школьные стадионы, модернизируют площадки для занятий, а также регулярно организуют турниры по игровым видам спорта.