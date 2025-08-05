Детский турнир по футболу памяти Александра Кустарева прошел в Шатуре
Футбольные состязания среди детских команд состоялись на стадионе «Энергия» в Шатуре. Участниками стали четыре команды.
В матчах встретились сборные из Шатуры, Москвы, Тулы и Орехово-Зуева. Лучшей командой стали спортсмены из Москвы — воспитанники академии «ЦСКА».
Серебряными призерами соревнований оказались спартаковцы из Орехово-Зуева. Бронзовыми — футболисты спортивной школы «Арсенал» из Тулы.
Ребята из Шатуры заняли четвертое место. Также участница команлы Ева Скляренко получила майку сборной России с автографом Ивана Облякова.
Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стали «армейцы» Ярослав Ложкин и Давид Габриелян. Лучшим вратарем турнира признали «армейца» Николая Моренкова.
Отметим, что памятный турнир среди детских команд организуют в Шатуре ежегодно на протяжении 17 лет. Он посвящен Александру Кустареву — молодому футболисту, отработавшего в спортшколе год и трагически погибшему в 2006 году при спасении тонущего ребенка.