Детский турнир по футболу памяти Александра Кустарева прошел в Шатуре

Футбольные состязания среди детских команд состоялись на стадионе «Энергия» в Шатуре. Участниками стали четыре команды.

В матчах встретились сборные из Шатуры, Москвы, Тулы и Орехово-Зуева. Лучшей командой стали спортсмены из Москвы — воспитанники академии «ЦСКА».

Серебряными призерами соревнований оказались спартаковцы из Орехово-Зуева. Бронзовыми — футболисты спортивной школы «Арсенал» из Тулы.

Ребята из Шатуры заняли четвертое место. Также участница команлы Ева Скляренко получила майку сборной России с автографом Ивана Облякова.

Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стали «армейцы» Ярослав Ложкин и Давид Габриелян. Лучшим вратарем турнира признали «армейца» Николая Моренкова.

Отметим, что памятный турнир среди детских команд организуют в Шатуре ежегодно на протяжении 17 лет. Он посвящен Александру Кустареву — молодому футболисту, отработавшего в спортшколе год и трагически погибшему в 2006 году при спасении тонущего ребенка.