Детский турнир по борьбе прошел в Богородском округе

В СОК «Знамя» в Богородском округе прошел детский турнир по борьбе под девизом «Верь в себя». На соревнования приехали около 150 спортсменов из десяти городов Подмосковья.

Соревнования второй год подряд принимают на главной спортивной площадке округа. В этот раз для участников и гостей подготовили не только поединки, но и большую развлекательную программу. В фойе комплекса детей встречали аниматоры и ростовые куклы. Для зрителей также организовали выступления творческих коллективов.

На церемонии открытия присутствовали спортсмены, депутаты и общественные деятели. Перед юными борцами выступила победительница проекта «Голос. Дети». С напутственными словами к участникам обратилась чемпионка мира, победительница вторых Игр стран СНГ и заслуженный мастер спорта Светлана Уварова.

«Главное — верить в себя, уважать соперника и никогда не останавливаться перед трудностями. Такие турниры помогают ребятам расти не только в спорте, но и в жизни», — сказала Светлана Уварова.

Турнир объединил спортсменов, тренеров и родителей. Для детей подготовили подарки и награды, а атмосфера на площадке оставалась праздничной на протяжении всего дня. Организаторы отметили, что соревнования уже стали важной частью спортивной жизни округа.

«Горжусь тем, что эти соревнования стали ежегодными. Это значит, что мы вместе создаем что-то важное для детей. Хочется, чтобы у ребят появлялось больше друзей, ярких эмоций и новых побед», — отметил организатор турнира Армаис Есаян.