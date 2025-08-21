Детский теннисный турнир прошел в Красногорске

Соревнования «ГИРД-09» провели в Красногорске. В них приняли участие теннисисты от шести лет.

Состязания приурочили к запуску первой советской ракеты. Это произошло 92 года назад, в 1933 году на нахабинском полигоне. В память о покорителях неба местный спорткомплекс ежегодно проводит турниры.

«Малыши у нас играют красными мячами. Потом оранжевый, зеленый, мяч становится больше. И в конце они играют уже настоящим нашим желтым мячом», — пояснила директор школы тенниса, исполнительный директор Федерации тенниса Красногорского района Любовь Чехова.

Судили юных игроков ребята постарше. За победу поборолись как начинающие, так и более опытные спортсмены. Для каждого уровня — своя категория: начальная, средняя, высокая и абсолютная.

Победители и призеры традиционно получили кубки, медали и памятные подарки.