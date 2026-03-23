Детский театральный фестиваль «Калейдоскоп» прошел в Дубне

В Детской школе искусств «Рапсодия» в Дубне 21 марта в восьмой раз состоялся открытый городской фестиваль театральных коллективов «Калейдоскоп». За один день три театра показали пять спектаклей.

В фестивале приняли участие детский музыкальный театр «Зеленая карета» (руководитель Александр Салтыков), детский музыкальный театр «Чародей» (руководитель Галина Ефремова) и театр-студия «Экополис» (руководитель Лада Селиванова). Все роли исполняли учащиеся дубненских школ.

В программе четыре из пяти спектаклей представили в жанре мюзикла. «Зеленая карета» показала «Мушкетеров», «Золушку» и «Мэри Поппинс», театр «Чародей» — «Один дома», «Экополис» — комедию «Сганарель».

Организатор фестиваля, режиссер театра «Зеленая карета» Татьяна Рулла отметила, что это была инициатива их коллектива. За эти годы в фестивале участвовало много городских театральных объединений.

«Главная задача — показать наших талантливых детей», — сказала Рулла.

В жюри вошли хореограф Сергей Денисов, преподаватель по вокалу Ольга Щербакова и режиссер Яна Арзамасцева. Каждая постановка была удостоена наград.