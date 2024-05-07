Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроют в сентябре | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:14 Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроют в сентябре Фото: ООО «888»

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Дошкольное учреждение в микрорайоне Центр-2 откроется в сентябре этого года. Трехэтажное здание уже возвели, готовность объекта достигла 40%.

Детский сад будет готов принять 250 ребят в возрасте от 1,5 до семи лет. В трехэтажном здании оборудуют группы со спальнями и игровыми комнатами, зал для занятий музыкой и физкультурой. Возле корпуса построят теневые навесы, спортивные и игровые площадки. Сейчас рабочие возводят внутренние стены и устанавливают окна.

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Это дошкольное учреждение — проект региональной программы по строительству социальных объектов в Подмосковье. Также в микрорайоне строится школа на 1320 учеников. Четырехэтажное здание уже возвели, оно также откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в Подмосковье до конца года.

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