Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроют к сентябрю

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Сейчас на строительстве детского сада на 250 мест в ЖК «Центр-2» работают 72 человека. Уже приступили к работе по штукатурке стен и проводке внутренних и внешних сетей.

Общая площадь здания — более 3,5 тысячи квадратных метров. На территории детского сада устроят игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, проведут благоустройство и озеленение.

Открытие дошкольного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года.

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