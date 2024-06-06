Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроют к сентябрю
Сейчас на строительстве детского сада на 250 мест в ЖК «Центр-2» работают 72 человека. Уже приступили к работе по штукатурке стен и проводке внутренних и внешних сетей.
Общая площадь здания — более 3,5 тысячи квадратных метров. На территории детского сада устроят игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, проведут благоустройство и озеленение.
Открытие дошкольного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года.
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