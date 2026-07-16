Детский сад в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах поставили на кадастр

В жилом комплексе «Томилино Парк», расположенном в городском округе Люберцы, поставили на кадастровый учет новый детский сад. Он рассчитан на 360 мест.

пециалисты Управления Росреестра по Московской области внесли сведения об образовательном учреждении в Единый государственный реестр недвижимости после проверки технической документации и проведения правовой экспертиз.

Новое трехэтажное дошкольное учреждение общей площадью около пяти тысяч квадратных метров сможет принять 15 групп детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании оборудовали игровые и групповые помещения, музыкальный и спортивный залы, кабинеты профильных специалистов, медицинский блок, а также пищеблок.

На прилегающей территории создали отдельные прогулочные площадки для каждой группы, а перед зданием благоустроен общественный бульвар.

«Постановка на кадастровый учет новых образовательных учреждений — важное направление работы ведомства. Своевременное проведение учетных процедур создает правовую основу для их дальнейшей эксплуатации, — отметила заместитель начальника территориального отдела № 4 Елена Юрьева.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают уделять особое внимание ускоренному оформлению объектов социальной инфраструктуры благодаря развитию электронных сервисов. Подать документы для постановки на кадастровый учет и регистрации прав можно дистанционно через официальный сайт Росреестра или портал госуслуг.

По информации Росреестра, внесение в ЕГРН достоверных сведений о социальных учреждениях способствует эффективному управлению инфраструктурой региона, помогает планировать строительство объектов и обеспечивает доступность образовательных услуг для жителей.