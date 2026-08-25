Детский сад в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах откроют 1 сентября

В жилом комплексе «Томилино Парк» завершается подготовка к открытию третьего детского сада на 360 мест. Новое дошкольное учреждение расположено на улице Военкора Максима Фомина.

Трехэтажное здание площадью более 4,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 15 групп для детей от трех до семи лет. Новое учреждение обеспечит рабочими местами 69 специалистов.

Пространство спроектировали так, что у каждой группы есть свой автономный блок с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и санузлом. Первый этаж занимают музыкальный зал, пищеблок полного цикла, медицинский кабинет и охрана; второй — физкультурный зал, кабинеты логопеда и психолога, а также зона кружков; третий отведен под административные помещения педагогов. Рядом со входом предусмотрена колясочная.

У каждой группы есть своя площадка с резиновым покрытием и теневым навесом. Также оборудованы общая спортивная зона, площадка для изучения правил дорожного движения и сцена для праздников. Территория полностью озеленена.

ЖК «Томилино Парк» расположен в Люберцах рядом с Томилинским лесопарком, Малаховским парком и усадьбой Быково. В радиусе 10 километров находятся станция метро «Котельники» и ж/д станция Томилино.

В уже заселенную инфраструктуру комплекса входят два детских сада на 720 мест и две школы на 900 и 1100 учеников. Проект предусматривает строительство четырех подобных садов, трех школ суммарно на 3100 мест, поликлиники со станцией скорой помощи и физкультурно-оздоровительного центра.

Проект реализует группа компаний «Самолет».