Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» в селе Ям поставили на кадастр

Новый современный детский сад, расположенный в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в селе Ям поставили на кадастровый учет. Это уже второе дошкольное учреждение в рамках проекта в городском округе Домодедово.

Быстро оформить все необходимые документы удалось благодаря слаженной работе областного Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по региону.

Трехэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров готово принять шесть групп детей в возрасте от полутора до семи лет. Для каждой возрастной категории создали комфортные и безопасные условия.

На первом этаже разместили группы для самых маленьких. Там уложили теплые полы и оборудовали отдельные выходы на игровую площадку. Второй этаж заняли помещения для детей постарше, спортивный зал и комнаты для творческих кружков. Третий этаж отвели под подготовительную группу, большой музыкальный зал и кабинеты для занятий с логопедом и психологом.

При входе есть специальная комната для колясок и велопарковка.

В саду оборудовали собственный пищеблок, где будут готовить и горячие, и холодные блюда. А на прилегающей территории построили несколько площадок: игровые зоны с навесами от солнца, спортивный комплекс и многофункциональное пространство для общих мероприятий.

В «Прибрежном Парке» планируют построить три детских сада на 800 мест, школу на 1650 учеников, поликлинику, спортивный центр и многоуровневую парковку.