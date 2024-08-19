Детский сад в ЖК «Медведково» в Мытищах построят к концу года

В ЖК «Медведково» в городском округе Мытищи активно продолжается строительство нового дошкольного учреждения. По проекту новый детский сад будет состоять из трех этажей и рассчитан на 11 групп.

На объекте завершены монолитные работы, проведена предчистовая отделка и остекление, а также запущено отопление. В настоящее время продолжается отделка фасада, а внутренние инженерные коммуникации, включая вентиляцию, водопровод и канализацию, уже подключены. Завершаются работы по электрике.

Ячейки для детей раннего возраста разместятся на первом этаже, группы младшего и среднего возраста — на втором, а старшие дошкольники будут находиться на третьем. Каждая группа будет оснащена раздевалкой, туалетной комнатой, буфетной и спальней.

Завершение строительства планируется до конца 2024 года.

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